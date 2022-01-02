Первый пилотируемый запуск в 2022 году запланирован на 18 марта

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" запланирован на вечер, 18 марта. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в госкорпорации, всего в текущем году запланированы два пилотируемых запуска российских кораблей. "На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).

"Следующий пилотируемый запуск с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября в 16:54 мск", - добавили в госкорпорации.

В сентябре-октябре на МКС в рамках перекрестных полетов с США должна отправиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.