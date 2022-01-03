Космические войска в 2021 году отследили сход с орбиты более 400 спутников

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Космические войска ВКС России контролировали обстановку в околоземном космическом пространстве и прекращение баллистического существования более 400 аппаратов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 700 космических аппаратов и осуществили контроль за выводом их на орбиты, а также обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 400 космических объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты Главного центра разведки космической обстановки уделили особое внимание контролю орбитальных группировок иностранных спутников и предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими объектами.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки", - добавили в Минобороны.