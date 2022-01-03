Институт РАН запустил новый телескоп для прогноза опасных сближений в космосе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН запустил новый телескоп на Алтае, который в будущем позволит прогнозировать опасные сближения объектов на орбите. Об этом говорится в сообщении института, распространенном в понедельник.

"Запустили в работу новое оптическое средство для наблюдения за космическим пространством - 25-см телескоп на Алтае", - говорится в сообщении ИПМ в Instagram.

Как уточнили в институте, телескоп является высокоточным средствам контроля ярких космических объектов (включая действующие аппараты). "В перспективе улучшит качество прогнозов опасных сближений", - добавили там.

В конце ноября в Институте прикладной математики (ИПМ) РАН сообщили о разработке единого классификатора опасных событий, которые происходят на околоземных орбитах.