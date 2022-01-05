Первый запуск корабля с экипажем на "Ангаре" планируется примерно в конце 2025 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первый запуск пилотируемого космического корабля с членами экипажа на ракете-носителе "Ангара" планируется на конец 2025 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблем и экипажем - более отдаленная перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что в 2021 году Центр им. М. В. Хруничева защитил эскизный проект по космическому ракетному комплексу (КРК) "Амур". Сейчас идет разработка рабочей конструкторской документации на модернизированную ракету-носитель "Ангара-А5М". "Завершение этого этапа планируется в 2022 году, затем начнется изготовление опытных образцов и стендовых изделий модернизированной ракеты", - отметили там.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5М" планируется на 2023 год. Он будет осуществлен с космодрома Восточный. В настоящий момент Роскосмос завершает оформление дополнений к техзаданию, где вводятся новые требования по обеспечению пусков перспективного пилотируемого корабля (в том числе пилотируемых) с космодрома Восточный.

"Параллельно в Центре Хруничева с привлечением предприятий кооперации ракетно-космической промышленности прорабатываются необходимые изменения, которые касаются прежде всего систем, обеспечивающих безопасность экипажа, которыми будет оснащена ракета-носитель", - добавили в Роскосмосе.