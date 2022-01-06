Китай провел испытание руки-манипулятора, установленной на орбитальной станции КНР

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Китай в четверг провел успешное испытание перемещения грузового космического корабля при помощи руки-манипулятора, установленной на национальной космической станции. Об этом говорится в заявлении Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в социальной сети WeChat.

"6 января в 06:59 по пекинскому времени (01:59 мск) спустя около 47 минут межсистемного взаимодействия, испытание перемещения грузового космического корабля ["Тяньчжоу-2"] при помощи роботизированной руки-манипулятора достигло полного успеха", - сказано в заявлении. В документе подчеркивается, что Китай впервые испытал установленную на космической станции руку-манипулятор для переноса крупногабаритного космического аппарата.

Как говорится в заявлении, испытания начались в 06:12 по пекинскому времени (01:12 мск). После того, как грузовой корабль "Тяньчжоу-2" отстыковался от базового модуля станции, рука-манипулятор переместила его в сторону, а затем произвела обратную операцию и вернула корабль на прежнее место. После этого "Тяньчжоу-2" и базовый модуль станции "Тяньхэ" вновь произвели стыковку.

В настоящее время на станции находится экипаж из трех человек: космический корабль "Шэньчжоу-13" с тайконавтами на борту был запущен 16 октября. Им предстоит провести в космосе шесть месяцев, в течение которых они будут заняты работой по строительству космической станции. 7 ноября этот экипаж впервые вышел в открытый космос.

Китайская станция находится на высоте около 400 км. Планируется, что она будет функционировать не менее 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (до шести при смене экипажа или прибытии миссий посещения).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект в полной мере начнет функционировать в 2022 году. В Китае сообщают, что станция будет доступна для международных проектов.