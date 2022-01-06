Рогозин заявил, что обстановка в Байконуре остается под контролем

"На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома [находится] под контролем", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента.