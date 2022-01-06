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Руководители администрации Байконура и филиалов предприятий Роскосмоса вернулись в город

Для возобновления подготовки к предстоящим пускам на космодром вылетел заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Все руководители городской администрации Байконура, а также филиалов предприятий Роскосмоса вернулись в город. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"В город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий госкорпорации "Роскосмос", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что также для возобновления подготовки к предстоящим пускам на космодром вылетел заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

Утром в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем.

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