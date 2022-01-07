Японец Маэдзава в начале года завершит отбор команды для полета к Луне

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который собирается в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, в ближайшее время завершит отбор восьми человек, которые будут его сопровождать в этой миссии.

"Примерно год прошел с момента начала сбора анкет, и около 1 млн человек со всего мира откликнулись на мое предложение. Мы находимся сейчас в заключительной стадии отбора кандидатов и намерены в начале этого года представить окончательный список прошедших отбор. Я могу сказать, что это будут действительно люди со всего мира, которые никогда не были в космосе, но очень им интересуются", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Токио.

46-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Он выкупил все места на корабле, который отправится к Луне. Всего в полет должны отправиться 10-12 человек, включая Маэдзаву и отобранных им людей.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд.

В декабре прошлого года Маэдзава побывал на МКС, куда он был доставлен на российском пилотируемом корабле "Союз МС-20".