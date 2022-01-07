Специалисты прилетят на Байконур 12 января для подготовки к запуску "Прогресса"

"В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании "АлРоса", а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо", - отметил Бусыгин.

По словам главы администрации, во время заседания оперштаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели смогли на следующей неделе приступить к работам с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и ракетой-носителем "Союз-2.1а". Их запуск запланирован на 15 февраля.

Как уточнил Бусыгин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил самолет для возвращения российских курсантов из зимних отпусков. "Дмитрий Олегович [Рогозин] выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках", - пояснил он.

Глава администрации города особо отметил, что Рогозин переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе. В свою очередь, оперштаб обсудил возвращение жителей города из других населенных пунктов Казахстана.

"Важной проблемой, на которой было сосредоточено внимание на заседании оперативного штаба - ежедневное уточнение списка жителей города и сотрудников предприятий, которые находятся вне города и организация их возвращения. Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске", - добавил Бусыгин.