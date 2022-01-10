Четыре спутника "Глонасс" новейшего поколения находятся в производстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 10 спутников "Глонасс" находятся в производстве АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС, входит в Роскосмос), в том числе четыре - новейшего поколения. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В настоящее время в производстве ИСС находятся восемь космических аппаратов "Глонасс-К" и четыре новейших спутника "Глонасс-К2", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, первый запуск спутника "Глонасс-К2" планируется осуществить в 2022 году. По новому контракту, отметили в Роскосмосе, ИСС предстоит создать 11 таких аппаратов. Они должны увеличить точность навигационных определений и обновить группировку системы ГЛОНАСС.

Еще один заключенный с Роскосмосом контракт подразумевает разработку эскизного проекта высокоорбитального космического комплекса системы, который будет включать шесть спутников. "За счет высокоорбитального комплекса планируется обеспечить повышенную точность навигации в сложных условиях высоких широт, прежде всего в Арктическом регионе", - пояснили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что навигационную группировку планируется увеличить до 30 спутников.

В октябре 2020 года начальник отдела Центра управления системы ГЛОНАСС подполковник Рустам Яхин сообщил журналистам, что группировка навигационных спутников может быть расширена до 30 аппаратов.