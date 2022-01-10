Глава РАН считает, что запуск "Луны-25" станет главным научным событием РФ в 2022 году

МОСКВА, 10 января /ТАСС/. Запуск исследовательского космического аппарата "Луна-25" и его планируемая посадка на Южном полюсе Луны станут главным российским научным событием в 2022 году, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Запуск аппарата "Луна-25" - это главное российское научное событие 2022 года и наше возвращение на естественный спутник Земли с 1970-х годов. Наиболее удобное расположение для полета будет летом 2022 года. Уверен, что это произойдет, и уверен, что мы к Луне прилетим, мягко и удачно сядем в районе Южного полюса, что станет первой в мире посадкой на этой территории. По нашим оценкам, там наиболее благоприятная область для нахождения воды. Вода принципиально важна для освоения Луны, потому что в будущих лунных поселениях большого вопроса с энергетикой не будет, а вот кислород нужно получать", - сказал он.

"Луна-25" - это научно-исследовательский космический посадочный модуль, вывод которого в космос запланирован в июле 2022 года с космодрома "Восточный". Планируется, что аппарат опустится на поверхность Луны в окрестностях ее южного полюса, на территории кратера Богуславский. На борту "Луны-25" будет установлено девять научных приборов, которые позволят российским ученым впервые детально изучить свойства древнейших пород Луны.