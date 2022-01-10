Грузовой корабль Dragon отстыкуется от МКС 21 января

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon американской компании SpaceX запланирована на 21 января. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Отстыковка намечена на 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск)", - отметило ведомство. Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида спустя месяц после пребывания на орбите. На его борту будут находиться, в частности, результаты исследований и вышедшие из строя приборы со станции.

Каждый из своих "грузовиков" SpaceX намеревается использовать для полетов на МКС до пяти раз. Пристыкованный сейчас к станции корабль уже побывал в июне в космосе.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Состыковался 22 декабря. Корабль доставил примерно три тонны различных грузов - продовольствие, материалы для научных экспериментов, оборудование.

В том числе переносной 3D-биопринтер, призванный воспроизводить с помощью биоматериалов, включающих живые клетки, сложные структуры, такие как кожные покровы или кровеносные сосуды. Предполагается отработать технологию, которая в будущем может быть применена для воссоздания, к примеру, кожного покрова непосредственно на ожоговых или иных ранах. Dragon привез на МКС и стиральный порошок Tide, производители которого хотят понять, насколько он будет эффективен в условиях невесомости.

Грузы на станцию, помимо SpaceX, доставляют по контракту с NASA корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Но Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. Вахту на орбите сейчас несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер.