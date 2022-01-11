S7 планирует испытать части космической ракеты в сторонней лаборатории в 2022 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Компания S7 Space планирует в 2022 году испытать баки разрабатываемой ракеты-носителя космического назначения в сторонней лаборатории. Об этом сообщил ТАСС директор департамента технологических разработок компании Арсений Кисарев.

"Мы планируем испытывать части ракеты - ракетные баки уменьшенного размера, диаметром 1,5 метра. Испытания должны показать прочность конструкции. Конкретная лаборатория для этих испытаний еще не выбрана, то есть контракта на испытания на данный момент нет", - отметил Кисарев.

Он также выразил надежду, что испытания пройдут на испытательном стенде головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. "Однако это может быть и стенд в другой лаборатории, если он будет соответствовать нашим требованиям к процедуре испытаний", - сказал Кисарев.

Ранее в интервью, опубликованном на канале Rosmould в YouTube, Кисарев сообщил, что закончить работы планируется в 2022 году.

В сентябре 2020 года центр разработок S7 сообщил, что в 2019 году приступил к созданию ракеты-носителя (РН) легкого класса с возвращаемой ступенью. Тогда уточнялось, что это будет легкая ракета-носитель с перспективой использования наработок при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома "Морской старт".

Для управления проектом S7 Group создал в 2016 году в Москве свою дочернюю структуру - компанию S7 Space (ООО "С7 космические транспортные системы"). 15 февраля 2017 года компания получила лицензию на осуществление космической деятельности (выдана Роскосмосом, 30 ноября 2018 г. переоформлена в бессрочную), в 2018 году - лицензию на разработку и модернизацию ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих.