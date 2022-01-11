Центр подготовки космонавтов отмечает 62-летие

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) отмечает 62-ю годовщину со дня основания. Об этом говорится в сообщении ЦПК, распространенном во вторник.

"11 января 1960 года главком ВВС издал директиву №321141, которой были определены организационно-штатная структура Центра подготовки космонавтов и общая численность личного состава. Эту дату принято считать днем рождения ЦПК", - говорится в сообщении.

Необходимость создать специальную организацию для подготовки человека к полету в космос возникла после начала отбора кандидатов в космонавты в октябре 1959 года. Изначально будущие космонавты жили в гарнизоне Чкаловский.

"Летом 1960 года ЦПК начал функционировать в Зеленом городке, который сейчас во всем мире известен как Звездный городок", - уточнили в центре.

Специалисты ЦПК создали систему подготовки к полету космонавтов, астронавтов и космических туристов. В 2021 году впервые была опробована ускоренная подготовка участников космического полета.