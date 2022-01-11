Глава NASA заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон с нетерпением ждет встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сроки визита главы американского космического ведомства в РФ будут зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом Нельсон заявил во вторник на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется", - сказал он. "Что касается того, когда состоится эта поездка, я просто на милости ковида. Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать. Поэтому мы часто звоним по телефону. Наши ведомства, конечно, поддерживают постоянный контакт", - пояснил Нельсон.

Он заявил, что рассчитывает обсудить с Рогозиным вопросы климата во время визита в РФ.

"Конечно, климат будет одной из тем [обсуждения], когда я встречусь с Дмитрием Рогозиным во время официального <...> визита", - сказал он. "Конечно, именно так и будет, поскольку это один из ключевых вопросов не только для NASA, но и для всего правительства США", - подчеркнул Нельсон.