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Специалисты РКК "Энергия" прилетели на Байконур для подготовки к запуску "Прогресса"

В ближайшее время специалисты приступят к работам с кораблем

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" прилетели на Байконур, чтобы осуществить подготовку к запуску грузового корабля "Прогресс МС-19", намеченному на 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

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"Сегодня, 12 января 2021 года, на космодром Байконур прибыла бригада РКК "Энергия" для проведения заключительного этапа подготовки транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-19" по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время специалисты приступят к работам с кораблем. "Кроме того, в соответствии с графиком завтра ожидается прибытие на космодром военно-транспортного самолета Ан-12 с оборудованием и грузами, предназначенными к доставке на МКС с помощью ТГК "Прогресс МС-19", - добавили в госкорпорации.

Ранее глава администрации города Байконура Константин Бусыгин в своем обращении сообщил, что специалисты прибудут 12 января рейсом авиакомпании "Алроса". По его словам, этим самолетом на территорию России из города смогут улететь все, кому это необходимо.

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