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Космонавт Дубров 30 марта вернется на Землю после почти годового полета

На спускаемом аппарате корабля "Союз МС-19" также вернутся российский космонавт Антон Шкаплеров и американский астронавт Марк Ванде Хай

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" на Землю запланирована на 30 марта. На нем на Землю вернутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:27 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. На Землю на этом корабле осенью вернулись члены киноэкипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле "Союз МС-19" 5 октября с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

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