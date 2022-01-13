Космический грузовой корабль Cygnus отправится к МКС 19 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Запуск грузового космического корабля Cygnus американской корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) запланирован на 19 февраля. Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Antares намечен на 12:39 по времени восточного побережья США (20:39 мск) с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния).

В рамках 17-й миссии по отправке полезных грузов с целью пополнения запасов на МКС будут доставлены новые водородные сенсоры для системы рекуперации кислорода, современная система для совершенствования техники выращивания растений и аккумуляторные литий-ионные батареи. Помимо этого, корабль впервые оснастят системой, которая позволит корректировать орбиту станции.

Предыдущий запуск такого аппарата состоялся 11 августа, он отстыковался от МКС 20 ноября. На орбиту грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. Вахту на борту станции сейчас несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, немец Маттиас Маурер.