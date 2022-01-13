Роскосмос и NASA ведут консультации по продлению эксплуатации МКС до 2030 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Роскосмос и НАСА ведут консультации о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Ведутся консультации с НАСА относительно продления срока эксплуатации МКС до 2030 года", - отмечается в материалах. Рогозин уточнил, что 31 декабря было получено официальное уведомление от американской стороны о продлении ими использования МКС до 2030 года.

В материалах сообщается, что достигнута договоренность с НАСА относительно осуществления российской стороной инженерной поддержки модуля "Заря" до 2024 года.