На Российской орбитальной станции будет вестись работа в интересах нацбезопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Работа в интересах национальной обороны и безопасности будет вестись на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Преимущества новой станции: трансформируемая модульная архитектура, увеличенный срок службы, работа в интересах национальной обороны и безопасности, использование для сборки межпланетного экспедиционного комплекса" - говорится в материалах.

В них отмечается, что также среди преимуществ станции - хранение и обслуживание космических аппаратов, возможность реконфигурации, автономная научная лаборатория, универсальные рабочие места снаружи и внутри станции, коммерческий сегмент.

Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос готов начать работы по эскизному проектированию РОСС.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.