Программу "Сфера" до 2030 года утвердят в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Программу создания многоспутниковой группировки "Сфера" планируется утвердить в 2022 году. Об этом говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"В 2022 году планируется утверждение федерального проекта "Сфера" до 2030 года", - говорится в презентации.

Как уточняется, в бюджете на плановый период с 2022 по 2024 годы предусмотрено финансирование основных мероприятий федерального проекта "Сфера" в размере 21 млрд рублей.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.

В ноябре сообщалось, что Роскосмос отобрал исполнителей работ по ключевым технологиям создания малых космических аппаратов в рамках программы "Сфера".