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В 2022 году на Восточном запланированы пять пусков

В 2022 году на Восточном запланированы пять пусков - Рогозин.

Эскизный проект кислородно-водородного двигателя для "Ангары-А5В" прошел защиту
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