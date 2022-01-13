Аппарат миссии "ЭкзоМарс" доставят на Байконур весной

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Аппарат, который будет запущен в рамках миссии "ЭкзоМарс" в 2022 году, планируется отправить на космодром Байконур весной. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Михаил Николаевич Хайлов (заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам - прим. ТАСС) подтвердил вчера, что мы работаем в графике, аппарат на космодром отправим весной", - сказал Рогозин.

Старт второй половины миссии "ЭкзоМарс" изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы "Казачок" был перенесен на 2020 год, а затем на 2022-й (Европейское космическое агентство прогнозирует окно запуска в период с 20 сентября по 1 октября). Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цели проекта - исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни.