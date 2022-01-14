Virgin Orbit доставила с помощью своей ракеты ряд спутников на орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американская компания Virgin Orbit в четверг с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne осуществила вывод ряда военных и гражданских спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Старт модифицированного Boeing-747 с закрепленной под крылом двухступенчатой ракетой-носителем из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния) состоялся в 13:38 по времени Тихоокеанского побережья США (00:38 мск), подъем на высоту в 9,5 км и в нужную точку занял чуть больше часа, после чего ракета NewtonFour отделилась от самолета и начала полет к околоземной орбите. "Как мы узнали из центра управления полетами, "Ньютон-4" произвел повторное зажигание и доставил все аппараты заказчиков на расчетные орбиты", - говорится в сообщении компании в Twitter.

На борту космического аппарата находились спутники проверки технологий связи Пентагона, два наноспутника польской компании SatRevolution и аппарат американской компании Spire.

Ракета компании достигает 21,3 м в длину, она способна выводить в космос спутники массой до 500 кг. В компании считают, что ее метод доставки грузов на орбиту обеспечивает большую мобильность - Boeing может взлетать из аэропортов любой страны - и обходится дешевле, чем у конкурентов. Этот старт стал третьим успешным запуском компании, предыдущие два пуска были проведены в январе и июне прошлого года.