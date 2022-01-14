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Астероид диаметром более 1 км пролетит мимо Земли 18 января

Его скорость составит более 70 тыс. км/ч

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо Земли 18 января. Это следует из опубликованных в четверг данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч. Несмотря на то, что в своем максимальном приближении астероид будет находиться на расстоянии, превышающим в несколько раз расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как "потенциально опасные".

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.

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