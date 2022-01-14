ЮАР запустила три микроспутника для отслеживания перемещения судов в океанах

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. ЮАР осуществила в пятницу запуск трех космических микроспутников на околоземную орбиту. Об этом сообщило южноафриканское правительственное агентство SA News со ссылкой на министра высшего образования, науки и технологии страны Блейда Нзиманде. Спутники были отправлены с американского космодрома на мысе Канаверал.

Это первые в истории аппараты такого рода, полностью изготовленные в Африке, отмечает агентство. Они войдут в группировку из девяти спутников, которую министерство науки формирует для "обнаружения, идентификации и слежения в реальном времени за судами для развития возможностей Южной Африки в сфере мореплавания".

"Это еще больше укрепит позиции ЮАР как лидера Африки в создании микроспутников и поможет стране занять важную часть ценного рынка спутников", - подчеркнул министр Нзиманде. По его словам, страна развивает программу формирования соответствующих специалистов в Технологическом университете Капского полуострова. Запущенные в пятницу спутники созданы как раз студентами этого университета.

Несколько лет назад Национальное космическое агентство Южной Африки объявило о намерениях вложить около $300 млн в развитие национальной космической отрасли. В качестве основной цели было намечено основание нового центра разработки инфраструктурных объектов, связанных с космическими исследованиями. Уже сейчас ЮАР - единственная в Африке страна, которая с помощью снимков из космоса может составлять прогноз погоды. В планах ЮАР строительство новых спутников для наблюдения за поверхностью Земли и проведения научных миссий, создание новой станции слежения за полетами.

Страны Африки проявляют растущий интерес к космическим исследованиям. Собственные профильные агентства созданы не только в ЮАР, но и в Алжире, Анголе, Габоне, Гане, Египте, Кении, Зимбабве, Марокко, Нигерии, Руанде, Эфиопии.