Проекты спутниковых группировок "Марафон IoT" и "Скиф" получили госфинансирование

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государственное финансирование выделено двум проектам спутниковых группировок "Марафон IoT" и "Скиф", которые входят в программу "Сфера". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Проекты создания многоспутниковых систем "Марафон IoT" и "Скиф", реализуемые компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), получили государственное финансирование", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, для реализации проектов были выделены субсидии из федерального бюджета по направлению "Развитие перспективных многоспутниковых систем" госпрограммы "Космическая деятельность России".

Группировка "Марафон IoT" будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км. Ранее АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" подготовило аванпроект - тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы "Марафон IoT". Первый спутник будет запущен в 2024 году.

Многоспутниковая система "Скиф" для обеспечения широкополосного доступа в интернет будет создана на базе 12 малых спутников. они будут работать на орбите высотой 8 070 км. Запуск демонстратора запланирован на сентябрь 2022 года.