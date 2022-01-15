Перспективный спутник "Аист-2Т" сможет снимать не только Землю, но и Луну

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спутник "Аист-2Т", который в паре со вторым таким аппаратом создаст 3D-модель Земли, сможет снимать в том числе и Луну. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Нами предусмотрена возможность использования малого космического аппарата "Аист-2Т" для съемки Луны", - отметили в пресс-службе.

Однако в РКЦ отметили, что из-за удаленности орбиты спутника от Луны (примерно 384 000 километров, в то время как расстояние до Земли - 400 км), стереоскопическая съемка лунной поверхности МКА "Аист-2Т" не представляется возможной.

"Для проведения такого типа съемки космический аппарат должен располагаться в сотни раз ближе к Луне. Для подобных целей, в том числе детальной съемки Луны, создаются специальные аппараты, располагающиеся на орбите Луны", - пояснили там.

Сейчас на орбите работает спутник "Аист-2Д". Обычно камеры спутника "Аист-2Д" направлены на Землю, поскольку это аппарат дистанционного зондирования Земли. Чтобы снимать другие небесные тела, ориентацию аппарата меняют.

В 2019 году "Прогресс" выиграл конкурс на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Комплекс создается в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников, запуск которых запланирован в 2019 году, будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.