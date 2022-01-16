Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские спутники следят за извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Об этом говорится на странице Роскосмоса в Twitter в воскресенье.
15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 16, 2022
Российская спутниковая группировка проводит обзор данной местности. pic.twitter.com/y4uDBXKsLY
"15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Российская спутниковая группировка проводит обзор данной местности", - говорится в сообщении.
В социальной сети также опубликовано фото шлейфа дыма подводного вулкана.
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.