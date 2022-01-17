В МГТУ им. Баумана разработали проект сверхлегкой ракеты для выведения малых спутников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рабочая группа МГТУ им. Н. Э. Баумана разработала концептуальный облик ракеты-носителя (РН) сверхлегкого класса (СЛК). Об этом говорится в тезисах к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

"Результаты работ были представлены конкурсной комиссии и получили положительную оценку экспертов. В предлагаемом докладе приводятся основные из них: конструктивный облик РН СЛК, основные характеристики носителя и двигательной установки, результаты проектно-баллистического анализа, массовая сводка, экономические оценки", - говорится в тезисах.

В материалах сказано, что проект предполагает максимальное использование готовых элементов и производственной оснастки серийных изделий, ракетный блок первой ступени будет создаваться из материалов отечественного производства, а второй ступени - из композиционного материала. Двигатели носителя должны работать на топливе "кислород - метан". При этом ракета, первая ступень которой в будущем может стать многоразовой, будет иметь возможность запускаться с мобильного стартового комплекса, чтобы она могла стартовать с любой точки РФ, удовлетворяющей требованиям, в том числе с судна в океане.

"В качестве базового рассматривался вариант двухступенчатой РН стартовой массой 20 000 кг, обеспечивающей выведение КА массой до 250 кг на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км", - говорится в тезисах.

Отмечается, что проект сверхлегкой ракеты был представлен на конкурсе аналитического центра "Аэронет".

XLVI Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения) пройдут в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 25 по 28 января.