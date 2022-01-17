Китай успешно осуществил первый в 2022 году космический запуск

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай в понедельник вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-13, успешно осуществив первый в текущем году космический запуск. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 10:35 по местному времени (05:35 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 406-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

Согласно официальной статистике, в 2021 году Китай осуществил 55 запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю, как утверждает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, КНР за минувшие 12 месяцев обошла США, заняв первое место в мире.