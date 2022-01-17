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СМИ: Япония отложила первый пуск ракеты-носителя H3

Это уже второй перенос старта

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) приняло решение отложить первый пуск новой космической ракеты H3, который планировалось осуществить до конца марта. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

О причинах решения на данный момент не сообщается. Это уже вторая отсрочка пуска ракеты. Первоначально он планировался на 2020 финансовый год (завершился 31 марта 2021 года).

Разработкой H3 с 2013 года по заказу JAXA занимается корпорация Mitsubishi Heavy Industries. В настоящее время Япония использует ракеты-носители H-2A и Epsilon.

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Япония
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