"Крестный" Гагарина. К 100-летнему юбилею конструктора Олега Ивановского

Первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли "Восток" и автоматические межпланетные станции — в биографии Олега Ивановского всюду звучит слово "первый". 18 января российская космическая отрасль отмечает день рождения создателя ракетной техники, который прошел Великую Отечественную войну в отряде Смерш, был тяжело ранен, а после войны стал инженером и руководил строительством корабля для Юрия Гагарина. ТАСС — о самых ярких эпизодах биографии выдающегося конструктора

Начало 2022 года выдалось богатым на космические юбилеи. Совсем недавно, 12 января, в России отметили 115-летие со дня рождения советского конструктора Сергея Королева — основоположника практической космонавтики, одного из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Однако и сам Королев признавал, что добился успеха не в одиночку, а в команде единомышленников, в которую вошли самые талантливые и преданные делу специалисты. Одним из них был конструктор Олег Ивановский, во многом благодаря которому Советский Союз совершил самый главный космический прорыв — отправил на орбиту первого человека. Фронтовая закалка Олег Ивановский родился в поселке Тайнинка рядом с подмосковными Мытищами. С детства мечтал стать летчиком. В школе увлекался радиотехникой и авиамоделизмом, а в 1939-м стал курсантом аэроклуба. Однако осуществить детскую мечту Олег не успел — его призвали в армию, в пограничные войска НКВД СССР.

На эту тему Гений, которого не хватает: как Сергей Королев реализовывал в железе мечты о космосе

В 1940-м Олега Ивановского отправили во Львовскую область, на заставу №9 неподалеку от города Перемышля. Соседняя Польша в то время уже была оккупирована гитлеровцами, обстановка на границе накалялась с каждым днем. В один из тех дней Олег Ивановский в одиночку задержал первого диверсанта, который ночью перебрался через небольшую речку на нашу территорию и пытался сорвать с флагштока советский флаг. За храбрый поступок командование распорядилось отправить Ивановского в школу младшего начсостава пограничных войск, и это, как позже выяснилось, спасло его жизнь. В первые дни войны в июне 1941-го все бывшие сослуживцы Олега Ивановского, несколько сотен человек, погибли в результате прорыва границы немецкими войсками.

Операцию по захвату Перемышля осуществила 101-я легкая пехотная дивизия и часть 257-й Берлинской дивизии. Личный состав только 101-й дивизии насчитывал около 11 тыс. человек. На заставе №9, моей "девятке", легли все. Погибли все. Такая судьба им выпала Из воспоминаний Олега Ивановского

Во время Великой Отечественной войны судьба Олега Ивановского не раз совершала крутые повороты. Будущему космическому конструктору приходилось командовать отделением 18-го пограничного полка, исполнять обязанности политрука заставы, а в сентябре 1942 года его отправили на курсы подготовки сотрудников военной контрразведки НКВД СССР. Оставшиеся годы войны Олег Ивановский прошел в должности оперативника гвардейского кавалерийского казачьего полка. Уничтожал гитлеровцев в Белоруссии, Польше, Румынии и Венгрии, ликвидировал бандитов и диверсантов на Западной Украине. А в мае 1945-го участвовал в знаменитом параде на Красной площади.

После войны Олег Генрихович Ивановский надеялся остаться в органах госбезопасности, и там его, конечно же, ждало большое будущее. Но военно-врачебная комиссия его забраковала. Сказались серьезные ранения, полученные в боях. Тогда Олег Генрихович и вспомнил о своей детской мечте — связать жизнь с авиацией — и решил воплотить ее в жизнь. Но для этого ему пришлось начинать все сначала Виктор Федорович Евсеев, член Совета ветеранов Департамента военной контрразведки

Дорога к звездам В 1947 году Олег Ивановский устроился на работу в НИИ-88 Министерства вооружения СССР (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия"). В качестве рядового радиотехника принимал участие в пусках баллистических ракет Р-1 и Р-2.

О ракете Р-1 Р-1 — первая крупная баллистическая ракета, созданная в Советском Союзе под руководством С.П. Королева. За основу была взята ракета A4 "Фау-2" немецкого конструктора Вернера фон Брауна. 28 ноября 1950 года в Советском Союзе был принят на вооружение первый комплекс с баллистической ракетой Р-1, послужившей основой для создания всех последующих отечественных боевых и космических ракет. Продолжение

В начале 1950-х советская ракетно-космическая отрасль остро нуждалась в инженерах, которые могли бы не только работать над ракетами, но и создавать новые космические аппараты. В те годы самых талантливых и преданных делу работников Сергей Королев лично отправлял на факультет радиотехники Московского энергетического института (МЭИ), чтобы после учебы взять на работу уже в качестве конструкторов. В один из таких наборов попал и Олег Ивановский, которого после госэкзаменов в МЭИ приняли в легендарное королевское ОКБ-1. Спутники, "лунники" и тысяча бутылок французского вина В июле 1955 года президент США одобрил план запуска искусственного спутника Земли (ИСЗ). Он должен был стать вкладом США в программу МГГ. В Америке началось проектирование "Авангарда" — так предполагалось назвать первый американский спутник. В CCCР об этой работе знали, и вскоре советское руководство поручило Королеву догнать и перегнать Америку. Ответственным за всю электронную начинку первого советского ИСЗ Сергей Королев назначил Олега Ивановского.

Сергей Павлович жестом остановил его и спросил меня: "Согласны?" Смутившись, я довольно бессвязно пролепетал, что все это для меня внове, что у меня нет опыта... "А вы полагаете, все, что мы делаем, для всех нас не ново? Спутники Земли делать не ново? Или вы думаете, у меня есть опыт полетов к звездам?" Я молчал. "Так что, беретесь за дело?" — "Берусь, Сергей Павлович". — "Вот и добро. Желаю успеха" Из книги Олега Ивановского "Наперекор земному притяжению"

Работа по созданию первого искусственного спутника Земли была новой и непривычной для всех сотрудников ОКБ. Олег Ивановский вспоминал, что по первоначальным проектам ИСЗ должен был весить 1200 кг, но позже вес "первенца" сочли слишком тяжелым для ракеты-носителя и решили уменьшить его до 83 кг. Неизменной оставалась только его сферическая форма, внутри которой было установлено детище Ивановского — радиосистема с двумя диапазонами волн. Именно она уже во время полета спутника отправляла во Вселенную эти знаменитые на весь мир сигналы "бип, бип", ознаменовавшие 4 октября 1957 года начало космической эры.

Запуск первого Искусственного спутника земли 4 октября 1957 года в 22:28:34 мск был совершен успешный запуск ракеты-носителя "Спутник" (Р-7). Через 295 секунд после старта первый спутник был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее — 288 км. ПС-1 стал первым искусственным объектом. Спутник летал 92 дня, совершил 1 440 оборотов вокруг Земли (пролетев около 60 млн км), а его радиопередатчики на батарейках работали в течение двух недель после старта. В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Также дата запуска первого искусственного спутника Земли считается Днем космических войск. Именно частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск и контроль полета первого искусственного спутника Земли. Продолжение

Затем был второй ИСЗ с собакой Лайкой на борту, третий и первые "Луны". На каждом из этих важнейших для мировой космонавтики проектов Олег Ивановский работал уже в качестве ведущего конструктора. "Луна-1" — первая советская автоматическая межпланетная станция — была предназначена для изучения Луны и космического пространства. В конечный пункт назначения, на Луну, она так и не попала, но стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости — 11 км/с, преодолевшим притяжение Земли, и стала искусственным спутником Солнца. "Луна-2" в 1959 году впервые в мире совершила межпланетный перелет на другое космическое тело, а "Луна-3" выполнила фотографирование невидимой с Земли обратной стороны Луны.

Описание Автоматическая межпланетная станция "Луна-2" © Валентин Черединцев/ТАСС

Позднее Олег Ивановский вспоминал, как после запуска третьей "Луны" его вызвал к себе Королев и со словами: "А это тебе к новогоднему столу!" — протянул две бутылки вина. Как выяснилось, в 1957 году, после запуска первого ИСЗ, французский винодел Анри Мэр поспорил с советским консулом, пообещав поставить тысячу бутылок вина тому, кто заглянет на обратную сторону Луны. В начале октября 1959 года это сделала "Луна-3". Анри Мэр слово сдержал, и вскоре в СССР прибыл необычный груз: 500 бутылок красного и 500 — белого игристого вина. "Проиграл мусье! Так что тысяча не тысяча, а две бутылки твои. С Новым годом!" — заключил Королев. Корабль для Гагарина 1960-й выдался едва ли не самым тяжелым за всю историю советской космонавтики. В этом году шли испытания первого "Востока". Успехи, как вспоминал позже ведущий конструктор корабля Олег Ивановский, чередовались с авариями. Из пяти стартов ракет с "Востоками" в полет отправились четыре корабля, на орбиту вышли три, а на Землю вернулись два. При этом штатно приземлился только один. Специалисты из команды Королева настойчиво рекомендовали организовать еще два-три пуска без человека, однако СП, так между собой называли Королева подчиненные, торопился первым отправить на орбиту космонавта. В то время уже было известно, что США работают по аналогичной программе и вот-вот запустят астронавта на своем корабле "Меркурий-Редстоун — 3".

Ждали сюрпризов и от невесомости — состояния, совсем непонятного в то время. В наземных условиях этого состояния добивались на летающих по определенным траекториям реактивных самолетах, но только на несколько десятков секунд. А как эта невесомость скажется на человеке при более длительном воздействии? Прогнозы теоретиков в то время были неутешительными... Из книги Олега Ивановского "Ракеты и космос в СССР. Записки секретного конструктора"

Описание Космический корабль "Восток" © Евгений Кассин/ТАСС

О том, что это будет полет в неизвестность, знали все. И даже после запусков в космос животных никто не мог точно сказать, как поведет себя в новых сложнейших условиях человек. По воспоминаниям Олега Ивановского, все, кто был причастен к созданию "Востока", месяцами буквально жили на работе. Каждую мелкую деталь перепроверяли несчитаное количество раз. Подвести СП для каждого из его единомышленников было сродни госизмене. Королев, в свою очередь, тоже работал на износ. Бывало, после нескольких бессонных ночей мог сорваться на сотрудников ОКБ за любую мелочь. В один из тех горячих дней он в гневе дважды уволил и самого Ивановского.

"Я увольняю вас! Все! Больше вы у нас не работаете..." "Хорошо, Сергей Павлович", — миролюбиво ответил Ивановский. Часа через два главный снова навалился на него за то же самое или уже за какое-то другое действительное или мнимое упущение: "Я вам объявляю строгий выговор!" Ивановский посмотрел на главного и невозмутимо ответил: "Не имеете права". От таких слов Сергей Павлович чуть не задохнулся. Никто — ни гражданский, ни военный — на космодроме не осмеливался заявлять ему что-либо подобное. "Что?! Я не имею права? Я? Почему же это, интересно бы знать?" — "Очень просто: я не ваш сотрудник. Вы меня сегодня утром уволили" Из воспоминаний Героя Советского Союза, летчика-испытателя Марка Галлая

12 апреля 1961 года Олег Ивановский готовил к старту ракету с первым кораблем-спутником "Восток". Утром в назначенное время на площадке появился "газик", из которого вышли Юрий Гагарин и Сергей Королев.

Сергей Павлович смотрел на Гагарина. Добрый, лучистый взгляд. Отец, провожающий своего сына в трудный и опасный путь, но ни взглядом, ни словом не выказывающий своего волнения, своей тревоги. "Ну, Юрий Алексеевич, пора, нужно садиться", — Королев еще раз обнял Гагарина Из книги Олега Ивановского "Ракеты и космос в СССР. Записки секретного конструктора"

Описание Юрий Гагарин и Олег Ивановский, 1961 год © Пресс-служба ЦПК им. Ю.А. Гагарина

В девятом часу утра Гагарин и Ивановский поднялись в лифте к кораблю. Ведущий конструктор помог космонавту устроиться в кресле, пожал на прощание руку и отдал команду техникам завинчивать люк. Через несколько минут все 30 гаек были намертво затянуты, Олег Ивановский вместе с остальными уже собирался спуститься на землю, как вдруг из радиопередатчика послышался взволнованный голос Королева: "Правильно ли установлена крышка? Нет ли перекосов?" Как вспоминал позднее Олег Ивановский, аппаратура на командном пункте, где в тот момент находился Королев, внезапно показала отсутствие герметичности корабля. До старта оставались считаные минуты.

Сняли 30 гаек с замков, сняли крышку. Только и успел я заметить, что Юрий, чуть приподняв левую руку, внимательно смотрел на меня в маленькое зеркальце, пришитое на рукаве, и тихонько насвистывал мотив: "Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает..." Из книги Олега Ивановского "Ракеты и космос в СССР. Записки секретного конструктора"

Как выяснилось позже, с герметичностью корабля никаких проблем не было — на крышке люка сломался один из датчиков и выдавал неверную информацию. Ивановский на месте устранил проблему, и через 40 минут над Байконуром раздалось знаменитое "Поехали!". На следующий день после приземления Гагарина отвезли на обкомовскую дачу на берегу Волги, где собрались все главные конструкторы систем корабля и ракеты, ученые и медики. Увидев в толпе Ивановского, Юрий Гагарин воскликнул: "Ну, здравствуй, ведущий, здравствуй, "крестный"! Как себя чувствуешь? Посмотрел бы ты на себя вчера, когда люк открывал!"

Описание Пуск ракеты-носителя "Восток" с космодрома Байконур, 12 апреля 1961 года © ТАСС