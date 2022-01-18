"Крестный" Гагарина. К 100-летнему юбилею конструктора Олега Ивановского

Начало 2022 года выдалось богатым на космические юбилеи. Совсем недавно, 12 января, в России отметили 115-летие со дня рождения советского конструктора Сергея Королева — основоположника практической космонавтики, одного из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.
Однако и сам Королев признавал, что добился успеха не в одиночку, а в команде единомышленников, в которую вошли самые талантливые и преданные делу специалисты. Одним из них был конструктор Олег Ивановский, во многом благодаря которому Советский Союз совершил самый главный космический прорыв — отправил на орбиту первого человека.
Фронтовая закалка
Олег Ивановский родился в поселке Тайнинка рядом с подмосковными Мытищами. С детства мечтал стать летчиком. В школе увлекался радиотехникой и авиамоделизмом, а в 1939-м стал курсантом аэроклуба. Однако осуществить детскую мечту Олег не успел — его призвали в армию, в пограничные войска НКВД СССР.
В 1940-м Олега Ивановского отправили во Львовскую область, на заставу №9 неподалеку от города Перемышля. Соседняя Польша в то время уже была оккупирована гитлеровцами, обстановка на границе накалялась с каждым днем. В один из тех дней Олег Ивановский в одиночку задержал первого диверсанта, который ночью перебрался через небольшую речку на нашу территорию и пытался сорвать с флагштока советский флаг. За храбрый поступок командование распорядилось отправить Ивановского в школу младшего начсостава пограничных войск, и это, как позже выяснилось, спасло его жизнь. В первые дни войны в июне 1941-го все бывшие сослуживцы Олега Ивановского, несколько сотен человек, погибли в результате прорыва границы немецкими войсками.
Во время Великой Отечественной войны судьба Олега Ивановского не раз совершала крутые повороты. Будущему космическому конструктору приходилось командовать отделением 18-го пограничного полка, исполнять обязанности политрука заставы, а в сентябре 1942 года его отправили на курсы подготовки сотрудников военной контрразведки НКВД СССР. Оставшиеся годы войны Олег Ивановский прошел в должности оперативника гвардейского кавалерийского казачьего полка. Уничтожал гитлеровцев в Белоруссии, Польше, Румынии и Венгрии, ликвидировал бандитов и диверсантов на Западной Украине. А в мае 1945-го участвовал в знаменитом параде на Красной площади.
Дорога к звездам
В 1947 году Олег Ивановский устроился на работу в НИИ-88 Министерства вооружения СССР (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия"). В качестве рядового радиотехника принимал участие в пусках баллистических ракет Р-1 и Р-2.
Р-1 — первая крупная баллистическая ракета, созданная в Советском Союзе под руководством С.П. Королева. За основу была взята ракета A4 "Фау-2" немецкого конструктора Вернера фон Брауна.
28 ноября 1950 года в Советском Союзе был принят на вооружение первый комплекс с баллистической ракетой Р-1, послужившей основой для создания всех последующих отечественных боевых и космических ракет.
В начале 1950-х советская ракетно-космическая отрасль остро нуждалась в инженерах, которые могли бы не только работать над ракетами, но и создавать новые космические аппараты. В те годы самых талантливых и преданных делу работников Сергей Королев лично отправлял на факультет радиотехники Московского энергетического института (МЭИ), чтобы после учебы взять на работу уже в качестве конструкторов. В один из таких наборов попал и Олег Ивановский, которого после госэкзаменов в МЭИ приняли в легендарное королевское ОКБ-1.
Спутники, "лунники" и тысяча бутылок французского вина
В июле 1955 года президент США одобрил план запуска искусственного спутника Земли (ИСЗ). Он должен был стать вкладом США в программу МГГ. В Америке началось проектирование "Авангарда" — так предполагалось назвать первый американский спутник. В CCCР об этой работе знали, и вскоре советское руководство поручило Королеву догнать и перегнать Америку.
Ответственным за всю электронную начинку первого советского ИСЗ Сергей Королев назначил Олега Ивановского.
Работа по созданию первого искусственного спутника Земли была новой и непривычной для всех сотрудников ОКБ. Олег Ивановский вспоминал, что по первоначальным проектам ИСЗ должен был весить 1200 кг, но позже вес "первенца" сочли слишком тяжелым для ракеты-носителя и решили уменьшить его до 83 кг. Неизменной оставалась только его сферическая форма, внутри которой было установлено детище Ивановского — радиосистема с двумя диапазонами волн. Именно она уже во время полета спутника отправляла во Вселенную эти знаменитые на весь мир сигналы "бип, бип", ознаменовавшие 4 октября 1957 года начало космической эры.
4 октября 1957 года в 22:28:34 мск был совершен успешный запуск ракеты-носителя "Спутник" (Р-7). Через 295 секунд после старта первый спутник был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее — 288 км.
ПС-1 стал первым искусственным объектом. Спутник летал 92 дня, совершил 1 440 оборотов вокруг Земли (пролетев около 60 млн км), а его радиопередатчики на батарейках работали в течение двух недель после старта.
В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Также дата запуска первого искусственного спутника Земли считается Днем космических войск. Именно частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск и контроль полета первого искусственного спутника Земли.
Затем был второй ИСЗ с собакой Лайкой на борту, третий и первые "Луны". На каждом из этих важнейших для мировой космонавтики проектов Олег Ивановский работал уже в качестве ведущего конструктора.
"Луна-1" — первая советская автоматическая межпланетная станция — была предназначена для изучения Луны и космического пространства. В конечный пункт назначения, на Луну, она так и не попала, но стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости — 11 км/с, преодолевшим притяжение Земли, и стала искусственным спутником Солнца.
"Луна-2" в 1959 году впервые в мире совершила межпланетный перелет на другое космическое тело, а "Луна-3" выполнила фотографирование невидимой с Земли обратной стороны Луны.
Позднее Олег Ивановский вспоминал, как после запуска третьей "Луны" его вызвал к себе Королев и со словами: "А это тебе к новогоднему столу!" — протянул две бутылки вина. Как выяснилось, в 1957 году, после запуска первого ИСЗ, французский винодел Анри Мэр поспорил с советским консулом, пообещав поставить тысячу бутылок вина тому, кто заглянет на обратную сторону Луны. В начале октября 1959 года это сделала "Луна-3". Анри Мэр слово сдержал, и вскоре в СССР прибыл необычный груз: 500 бутылок красного и 500 — белого игристого вина. "Проиграл мусье! Так что тысяча не тысяча, а две бутылки твои. С Новым годом!" — заключил Королев.
Корабль для Гагарина
1960-й выдался едва ли не самым тяжелым за всю историю советской космонавтики. В этом году шли испытания первого "Востока". Успехи, как вспоминал позже ведущий конструктор корабля Олег Ивановский, чередовались с авариями. Из пяти стартов ракет с "Востоками" в полет отправились четыре корабля, на орбиту вышли три, а на Землю вернулись два. При этом штатно приземлился только один. Специалисты из команды Королева настойчиво рекомендовали организовать еще два-три пуска без человека, однако СП, так между собой называли Королева подчиненные, торопился первым отправить на орбиту космонавта. В то время уже было известно, что США работают по аналогичной программе и вот-вот запустят астронавта на своем корабле "Меркурий-Редстоун — 3".
О том, что это будет полет в неизвестность, знали все. И даже после запусков в космос животных никто не мог точно сказать, как поведет себя в новых сложнейших условиях человек. По воспоминаниям Олега Ивановского, все, кто был причастен к созданию "Востока", месяцами буквально жили на работе. Каждую мелкую деталь перепроверяли несчитаное количество раз. Подвести СП для каждого из его единомышленников было сродни госизмене. Королев, в свою очередь, тоже работал на износ. Бывало, после нескольких бессонных ночей мог сорваться на сотрудников ОКБ за любую мелочь. В один из тех горячих дней он в гневе дважды уволил и самого Ивановского.
12 апреля 1961 года Олег Ивановский готовил к старту ракету с первым кораблем-спутником "Восток". Утром в назначенное время на площадке появился "газик", из которого вышли Юрий Гагарин и Сергей Королев.
В девятом часу утра Гагарин и Ивановский поднялись в лифте к кораблю. Ведущий конструктор помог космонавту устроиться в кресле, пожал на прощание руку и отдал команду техникам завинчивать люк. Через несколько минут все 30 гаек были намертво затянуты, Олег Ивановский вместе с остальными уже собирался спуститься на землю, как вдруг из радиопередатчика послышался взволнованный голос Королева: "Правильно ли установлена крышка? Нет ли перекосов?" Как вспоминал позднее Олег Ивановский, аппаратура на командном пункте, где в тот момент находился Королев, внезапно показала отсутствие герметичности корабля. До старта оставались считаные минуты.
Как выяснилось позже, с герметичностью корабля никаких проблем не было — на крышке люка сломался один из датчиков и выдавал неверную информацию. Ивановский на месте устранил проблему, и через 40 минут над Байконуром раздалось знаменитое "Поехали!". На следующий день после приземления Гагарина отвезли на обкомовскую дачу на берегу Волги, где собрались все главные конструкторы систем корабля и ракеты, ученые и медики. Увидев в толпе Ивановского, Юрий Гагарин воскликнул: "Ну, здравствуй, ведущий, здравствуй, "крестный"! Как себя чувствуешь? Посмотрел бы ты на себя вчера, когда люк открывал!"
Впоследствии Олег Ивановский называл те предстартовые мгновения самыми "седыми" минутами в своей жизни. После выхода на пенсию он 20 лет руководил Музеем Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина и до последних дней консультировал коллег.
Память о нем хранят и пограничники. 18 января 2022 года, в день 100-летия со дня рождения Олега Ивановского, в Голицынском пограничном институте ФСБ России, на сформированном десять лет назад факультете военной контрразведки, открылась посвященная ему выставка.
Василий Кучушев
ТАСС благодарит за помощь в создании материала пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина