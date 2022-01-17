Более 30 спутников OneWeb доставлены на космодром Куру для подготовки к запуску

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 30 британских спутников связи OneWeb доставлены на космодром Куру во Французской Гвиане в рамках их подготовки к запуску на ракете-носителе "Союз-СТ-Б" 10 февраля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В Гвианский космический центр доставлена новая партия космических аппаратов OneWeb в рамках миссии №34", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, в субботу началась заправка двигательных установок разгонного блока "Фрегат" сжатыми газами и компонентами топлива. Эти работы проводят специалисты НПО им. С. А. Лавочкина и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 10 февраля 2022 года", - напомнили в Роскосмосе.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами-носителями "Союз".