На МКС на "Прогрессе" отправят белугу, бруснику, икру и другую еду для космонавтов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рационы питания для космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые в марте отправятся на Международную космическую станцию (МКС), будут доставлены на корабле "Прогресс МС-19". Об этом сообщил ТАСС завотделом питания экипажа станции Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

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"Рацион, который [составлен] по 16-дневному циклу меню, а также дополнительные наборы. Основная часть комплектуется без учета члена экипажа, а коррекция происходит за счет состава дополнительного набора продуктов, которые отбирают космонавты", - сказал Агуреев, отвечая на вопрос, какие продукты питания будут доставлены на корабле "Прогресс МС-19", старт которого намечен на 15 февраля.

По словам специалиста, для Артемьева планируется отправить три дополнительных контейнера. "В одном - осетр натуральный, осетр заливной, сельдь каспийская, лосось, форель, белуга, брусника, дробленые грибы по-старорусски, рис с овощами, свинина. Во втором контейнере баранина с овощами, судак с овощным гарниром, голубцы рыбные в томатном соусе, щука со свеклой в томатном соусе, кисель клюквенный, кисель яблочно-брусничный, кофе натуральный с молоком и сахаром, какао с молоком; орехи - фундук, миндаль; чернослив, чернослив с орехами, палочки фруктовые из яблок и слив", - отметил он. В третьем контейнере будет творог с орехами, с облепиховым пюре и черносмородиновым пюре, а также приправы.

Для космонавта Матвеева предназначены два контейнера, в одном из них 28 наименований продуктов, во втором - девять. В частности, среди продуктов - осетр натуральный, лосось атлантический, белуга натуральная, форель, гуляш говяжий, телятина с овощами, говядина под майонезом, язык говяжий в желе, мясо в белом соусе, свинина пикантная, брусника, икра кабачковая, икра любительская, грибы по-старорусски, суп харчо, суп-пюре тыквенно-сырный, миндаль, палочки фруктовые из яблок и абрикосов. Во втором контейнере будут приправы, три вида творога, палочки фруктовые из персиков, чернослив, два вида чая.

"Для Корсакова три контейнера: в одном 17 наименований, в другом - 15, в третьем - 16. В первом контейнере осетр натуральный, осетр заливной, сельдь каспийская натуральная с добавлением масла, лосось атлантический кусочками натуральный, форель радужная кусочками натуральная, белуга натуральная, икра кабачковая, икра баклажанная, закуска аппетитная, икра любительская, брусника дробленая, пюре из кураги, грибы по-старорусски, пюре картофельное с грибами, баклажаны тушеные с картофелем, суп из шампиньонов, борщ с копченостями", отметил Агуреев.

Во втором и третьем контейнерах для Корсакова находятся разные виды свинины, судак с овощным гарниром и томатным соусом, голубцы рыбные в томатном соусе, щука со свеклой в томатном соусе, кисель, какао с молоком и сахаром, миндаль, шоколад, приправы ассорти мясное, телятина, три вида творога, палочки фруктовые, коврижка медовая и другие продукты.

"Мичуринская неженка"

Также на корабле полетят продукты промышленного производства, для каждого из космонавтов предназначен свой комплект. Среди них - разные йогурты, соки, витаминные салаты из капусты, солянка, перец стручковый горький консервированный в томатном соке. Для Корсакова предназначен пюреобразный продукт из яблок "Мичуринская неженка".

"Фрукты и овощи будут отправлены дополнительно", - отметил завотделением ИМБП.

Первый в 2022 году запуск грузового корабля "Прогресс МС-19" на МКС запланирован на 07:25 мск 15 февраля. Пилотируемый корабль "Союз МС-21" с Артемьевым, Матвеевым и Корсаковым на борту отправится на орбиту в 18:55 мск 18 марта.