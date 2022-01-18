В Европейском космическом агентстве надеются на продление работы МКС до 2030 года

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает, что Международная космическая станция (МКС) продолжит свою работу до 2030 года. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

"Мы надеемся на продолжение работы МКС до 2030 года, - отметил он. - Предложения о нашем участии мы готовим к министерской встрече стран Евросоюза по сотрудничеству в космосе, которая должна пройти в ноябре".

Глава ЕКА подчеркнул, что МКС дает "уникальные возможности по проведению исследований в космосе". В ЕКА, отметил Ашбахер, высоко оценивают "целую серию экспериментов, которую смог провести во время полета на МКС французский астронавт Тома Песке".

МКС эксплуатируется с 1998 года. ЕКА является одним из активных участников это научного проекта вместе с Россией, США, Японией и Канадой.