Институт РАН уточнил параметры потенциально опасного астероида, сближающегося с Землей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН уточнил параметры потенциально опасного километрового астероида 7482 (1994 PC1), который сближается с Землей. Об этом говорится в сообщении института, распространенном во вторник.

"Уточнены фотометрические параметры астероида 7482 (1994 PC1), сближающегося с Землей. Кривая блеска астероида 1994 PC1, построенная по результатам наблюдений объекта в ночь с 17 на 18 января 2022 года, показывает, что астероид вращается вокруг своей оси с периодом, близким к 155 минутам, и имеет сложную несферическую форму", - говорится в сообщении института в Instagram.

В ИПМ подчеркнули, что в ближайшие ночи в случае благоприятных погодных условий для наблюдения будут задействованы телескопы института, которые расположены на территории РФ.

Астероид 1994 РС1 был обнаружен в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом. Ранее в NASA сообщили, что астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо Земли 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к планете, составит порядка 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.

Ранее в институте сообщили, что оптические средства мониторинга околоземного пространства ИПМ следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся с Землей. Объект сопровождался в ночь с 16 на 17 января 2022 года телескопом ОРИ-22 в Кастельгранде (Италия).