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Расследование причин утечки воздуха на МКС
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Космонавты нашли последнее место утечки воздуха из отсека модуля "Звезда" на МКС

В Роскосмосе назвали необоснованным беспокойство партнеров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС, после доставки специальных средств она будет устранена. Беспокойство партнеров не обосновано, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец во вторник.

"Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", - сказал Струговец.

По словам руководителя пресс-службы, средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", затем космонавты устранят утечку. "Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление", - подчеркнул он.

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