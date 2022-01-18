Системы жизнеобеспечения для полетов на Марс могут быть готовы к 2030 году

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Системы, необходимые для жизнеобеспечения экипажа при полете на Марс, могут быть отлажены на Международной космической станции (МКС) к 2030 году. Об этом заявила во вторник директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по вопросам МКС Робин Гейтенс.

"Системы жизнеобеспечения развиваются для освоения Марса. Думаю, мы можем достичь показателей надежности [по обеспечению жизни экипажа] для Марса к 2030 году", - приводит ее слова портал spacepolicyonline.com.

Гейтенс, как сообщает интернет-издание, добавила, что некоторые устройства, например, система очистки воды на станции, уже вполне соответствуют тем требованиям, которые предъявляются для пилотируемого полета к планете, однако для формирования понимания относительно других систем "требуется некоторое время".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида" из трех этапов. На третьем этапе космическое ведомство США рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.

Сроки отдельных этапов реализации программы постоянно менялись из-за различных трудностей. До недавнего времени в NASA настаивали на продолжении подготовки к высадке людей на лунной поверхности в 2024 году. В прошлом году директор управления Билл Нельсон признал, что эти планы невыполнимыми технически. Он подчеркнул, что прежние сроки придется сдвинуть минимум до 2025 года.