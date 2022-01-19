Рссийские космонавты первый раз в 2022 году выйдут в открытый космос

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров первый раз в 2022 году выйдут в открытый космос днем в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции на 19 января 2022 года запланирован 51-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 51). Его выполнят российские члены экипажа экспедиции МКС-66, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров", - отметили в госкорпорации.

Открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на 15:00 мск. Для Шкаплерова это будет третья внекорабельная деятельность в карьере, для Дуброва - четвертая. Предполагается, что выход в открытый космос продлится примерно шесть часов 40 минут. Шкаплеров будет работать в скафандре "Орлан-МКС" номер 5 с красными лампасами, Дубров - в "Орлане-МКС" номер четыре с синими лампасами.

Задачи для космонавтов

Основной целью работ в открытом космосе является интеграция узлового модуля "Причал", который в ноябре пристыковался к станции.

Как сообщали ранее в Роскосмосе, среди основных задач числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки.

Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками космонавты оттолкнут в открытый космос, позже они войдут в плотные слои атмосферы и сгорят.

После завершения интеграции в состав МКС к "Причалу" смогут стыковаться до пяти объектов. "Узловой модуль "Причал" сможет обеспечить стыковки к нему до пяти объектов, возможности перестыковки модулей, оснащенных манипуляторным перестыковщиком, с осевого порта на боковой и обратно, транзит на передачу топлива от транспортных грузовых кораблей через магистрали дозаправки и гидроразъемы стыковочного агрегата в модуль "Наука" и другие модули, а также обратно в грузовой корабль с обеспечением дренажа перед отделением корабля, цепи подзаряда и объединенного питания с модулем "Наука" для пристыкованных объектов", - рассказал Шкаплеров в видеоблоге.

Ранее журнал "Русский космос" сообщал, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.