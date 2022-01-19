Спутник "Ресурс-П" №1 вывели из состава группировки после отказа бортовой аппаратуры

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спутник "Ресурс-П" №1, проработавший на орбите на 3,5 года дольше положенного срока, выведен из состава группировки из-за отказа его бортовой аппаратуры. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"В конце декабря 2021 года действительно КА (космический аппарат - прим. ТАСС) "Ресурс-П" №1 был выведен из состава группировки после восьми с половиной лет работы на орбите из-за отказа бортовой аппаратуры вследствие выработки ресурса", - сказал он.

В настоящий момент, уточнил гендиректор предприятия - изготовителя спутника, на орбите находится космический аппарат "Ресурс-П" №3. На Земле - два таких спутника в разной стадии готовности. В частности, аппарат "Ресурс-П" №4 собран и проходит испытания. "По графику работ поступление бортовой аппаратуры для этого КА ожидается весной. Дата запуска будет определена исходя из сроков поставки", - рассказал Баранов.

В сборочном цехе предприятия завершилась сборка отсеков "Ресурса-П" №5 без ряда систем. "Поставка аппаратуры для аппарата ожидается в конце лета 2023 года. Отправка КА "Ресурс-П" №5 на космодром намечена на конец 2023 года", - добавил собеседник агентства.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет. Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

Также РКЦ "Прогресс" уже начал изготовление первых спутников нового поколения "Ресурс-ПМ", которые должны прийти на смену аппаратам серии "Ресурс-П". Аппараты "Ресурс-ПМ" должны будут снимать с разрешением 0,4 м, в то время как у "Ресурс-П" камера снимает с разрешением 1 м.