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На расстоянии 30 млн км.
На расстоянии 30 млн км.
На расстоянии 30 млн км.
На расстоянии 30 млн км.
На расстоянии 30 млн км.

На расстоянии 30 млн км. Как Россия планирует контролировать космическое пространство

© NASA
Рассказываем о новой системе космического мониторинга от АО "ЦНИИмаш"

В настоящий момент на околоземных орбитах находится примерно 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих аппаратов, включая Международную космическую станцию (МКС). Объекты отслеживаются российской Автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В обновленном варианте она получит название "Млечный путь". О ее задачах, составе, преимуществах и возможностях в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак.

От спутников до космической погоды

Впервые название системы "Млечный путь" прозвучало в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева. Тогда первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич озвучил намерение переименовать АСПОС. По его словам, обновленная система должна будет включать как наземный, так и космический сегмент. В прошлом году стало известно, что специалисты АО "ЦНИИмаш" совместно с потенциальным разработчиком предварительно рассмотрели облик и технические характеристики аппаратуры космических аппаратов системы. 

Генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак Пресс-служба АО "ЦНИИмаш"
Описание
Генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак
© Пресс-служба АО "ЦНИИмаш"

Как рассказал ТАСС генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак, в настоящий момент концепция создания системы "Млечный путь" уже разработана и одобрена. "Положения разработанной и одобренной Концепции создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" на период 2020–2025 годов и на перспективу до 2035 года положены в основу проводимых в настоящее время работ по формированию научно-технического задела создания системы", — отметил он.

По словам генконструктора, сейчас разрабатываются проекты технических заданий на ключевые научно-испытательные и опытно-конструкторские работы, а также формируется состав кооперации организаций исполнителей. "Млечный путь" будет включать в себя четыре вида мониторинга околоземного космического пространства: слежение за техногенными космическими объектами (спутники и космический мусор), за состоянием космической погоды, мониторинг космических радиолиний, а также малых небесных тел — астероидов и комет.

Каждая из подсистем мониторинга околоземного космического пространства будет иметь свой информационно-аналитический центр и специализированный комплекс технических средств мониторинга ОКП
Григорий Ступак
генеральный конструктор АСПОС ОКП
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В России и за рубежом

Существующая конфигурация АСПОС, уточнил генконструктор, состоит только из наземных оптико-электронных средств (телескопы), радиолокационных станций в ее составе нет. "В рамках проекта "Млечный путь" планируется создать и развернуть специализированные радиолокационные станции, причем не только на территории России, но и за рубежом", — рассказал он.

В будущем к работе системы могут быть привлечены не только организации Роскосмоса, но и партнеры. "Рассматриваются варианты привлечения средств институтов РАН, в частности обсерватории Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН)", — отметил Ступак.

В целом, по его словам, наземный сегмент будет включать оптико-электронные, радиолокационные и радиотехнические средства. При этом на орбиту будут выведены аппараты, оснащенные бортовыми оптико-электронными комплексами мониторинга околоземного космического пространства. "Орбитальная структура группировки космических аппаратов мониторинга ОКП, их количество, параметры орбит, требования к бортовым и наземным комплексам будут определены в рамках планируемых научно-исследовательских работ", — добавил генконструктор системы. Расположение спутников будет зависеть от решаемых ими задач.

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Фанера на орбите.

За 30 млн км

В настоящий момент АСПОС ОКП следит за 11 тыс. космических объектов, размер которых составляет от 25–30 см. "В низкоорбитальной области технические возможности ограничены и обеспечивают лишь эпизодическое получение измерительной информации по небольшому количеству КО (космических объектов — прим. ТАСС) размером от 15–20 см, что обусловлено отсутствием в ее составе радиолокационных средств мониторинга", — пояснил Ступак. 

По его словам, с развитием системы будет возможно осуществлять мониторинг и более мелких объектов. 

"Млечный путь" с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5–7 см и более на высотах до 2 500 км, размером 10–15 см и более — на высотах 2 500–45 000 км, размером от 0,5–1 м — на высотах более 45 000 км
Григорий Ступак
генеральный конструктор АСПОС ОКП

Более того, "Млечный путь" будет также наблюдать за астероидами и кометами. Опасные небесные тела он сможет фиксировать на расстоянии порядка 30 млн км. "В планах создания перспективной системы "Млечный путь" предусматривается разработка и внедрение специализированных средств обнаружения и мониторинга опасных небесных тел на расстоянии порядка 30 млн км от Земли, в том числе для раннего обнаружения астероидов, приближающихся к Земле со стороны Солнца", — отметил Ступак.

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Астероидно-кометная опасность, пояснил генконструктор, является глобальной проблемой всего человечества. В качестве примера он привел "незамеченный" подлет и пролет астероида 2020 VT4 на расстоянии менее 400 км от поверхности Земли 13 ноября 2020 года. По мнению Ступака, это "указывает на недостатки существующих в мире систем и средств обнаружения опасных небесных тел, наблюдения за ними, определения их свойств и оценки возможных угроз".

Линейка продуктов и услуг

Генконструктор "Млечного пути" рассказал, что данные, которые удастся получить с помощью "Млечного пути", лягут в основу ряда продуктов и услуг. 

"На основе информации, формируемой системой, будет создана линейка продуктов и услуг. Открытый информационный сервис системы позволит существенно повысить эффективность реализации образовательных программ космической направленности", — убежден он.

В материалах головного научного института Роскосмоса, которые имеются в распоряжении ТАСС, ранее сообщалось, что доступ к информации системы будет обеспечен через открытую интернет-площадку. При этом планируется, что выручка от услуг по мониторингу околоземного пространства и защите космических аппаратов иностранных партнеров к 2035 году может составить 1,2 млрд рублей. 

Екатерина Москвич

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