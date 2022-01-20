На расстоянии 30 млн км. Как Россия планирует контролировать космическое пространство

В настоящий момент на околоземных орбитах находится примерно 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих аппаратов, включая Международную космическую станцию (МКС). Объекты отслеживаются российской Автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В обновленном варианте она получит название "Млечный путь". О ее задачах, составе, преимуществах и возможностях в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак. От спутников до космической погоды Впервые название системы "Млечный путь" прозвучало в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева. Тогда первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич озвучил намерение переименовать АСПОС. По его словам, обновленная система должна будет включать как наземный, так и космический сегмент. В прошлом году стало известно, что специалисты АО "ЦНИИмаш" совместно с потенциальным разработчиком предварительно рассмотрели облик и технические характеристики аппаратуры космических аппаратов системы.

Описание Генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак © Пресс-служба АО "ЦНИИмаш"

Как рассказал ТАСС генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак, в настоящий момент концепция создания системы "Млечный путь" уже разработана и одобрена. "Положения разработанной и одобренной Концепции создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" на период 2020–2025 годов и на перспективу до 2035 года положены в основу проводимых в настоящее время работ по формированию научно-технического задела создания системы", — отметил он. По словам генконструктора, сейчас разрабатываются проекты технических заданий на ключевые научно-испытательные и опытно-конструкторские работы, а также формируется состав кооперации организаций исполнителей. "Млечный путь" будет включать в себя четыре вида мониторинга околоземного космического пространства: слежение за техногенными космическими объектами (спутники и космический мусор), за состоянием космической погоды, мониторинг космических радиолиний, а также малых небесных тел — астероидов и комет.

Каждая из подсистем мониторинга околоземного космического пространства будет иметь свой информационно-аналитический центр и специализированный комплекс технических средств мониторинга ОКП Григорий Ступак генеральный конструктор АСПОС ОКП

В России и за рубежом Существующая конфигурация АСПОС, уточнил генконструктор, состоит только из наземных оптико-электронных средств (телескопы), радиолокационных станций в ее составе нет. "В рамках проекта "Млечный путь" планируется создать и развернуть специализированные радиолокационные станции, причем не только на территории России, но и за рубежом", — рассказал он. В будущем к работе системы могут быть привлечены не только организации Роскосмоса, но и партнеры. "Рассматриваются варианты привлечения средств институтов РАН, в частности обсерватории Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН)", — отметил Ступак. В целом, по его словам, наземный сегмент будет включать оптико-электронные, радиолокационные и радиотехнические средства. При этом на орбиту будут выведены аппараты, оснащенные бортовыми оптико-электронными комплексами мониторинга околоземного космического пространства. "Орбитальная структура группировки космических аппаратов мониторинга ОКП, их количество, параметры орбит, требования к бортовым и наземным комплексам будут определены в рамках планируемых научно-исследовательских работ", — добавил генконструктор системы. Расположение спутников будет зависеть от решаемых ими задач.

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За 30 млн км В настоящий момент АСПОС ОКП следит за 11 тыс. космических объектов, размер которых составляет от 25–30 см. "В низкоорбитальной области технические возможности ограничены и обеспечивают лишь эпизодическое получение измерительной информации по небольшому количеству КО (космических объектов — прим. ТАСС) размером от 15–20 см, что обусловлено отсутствием в ее составе радиолокационных средств мониторинга", — пояснил Ступак. По его словам, с развитием системы будет возможно осуществлять мониторинг и более мелких объектов.

"Млечный путь" с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5–7 см и более на высотах до 2 500 км, размером 10–15 см и более — на высотах 2 500–45 000 км, размером от 0,5–1 м — на высотах более 45 000 км Григорий Ступак генеральный конструктор АСПОС ОКП

Более того, "Млечный путь" будет также наблюдать за астероидами и кометами. Опасные небесные тела он сможет фиксировать на расстоянии порядка 30 млн км. "В планах создания перспективной системы "Млечный путь" предусматривается разработка и внедрение специализированных средств обнаружения и мониторинга опасных небесных тел на расстоянии порядка 30 млн км от Земли, в том числе для раннего обнаружения астероидов, приближающихся к Земле со стороны Солнца", — отметил Ступак.

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