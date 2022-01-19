Космонавты рассказали о своем состоянии после полутора часов работы в космосе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров чувствуют себя замечательно после полутора часов работы в открытом космосе. Об этом сообщил Дубров во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте Роскосмоса.

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360°

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

"Замечательное [самочувствие]", - сказал Дубров в ответ на соответствующий вопрос специалиста с Земли.

Космонавты пока отказались сделать паузу. "Нет, мы так не спеша идем", - сказал Шкаплеров.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану основные работы займут 6 часов 40 минут. Космонавтам предстоит установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабель между новыми модулями, а также установить мишени стыковки и контроля стыковки. Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками они оттолкнут в открытый космос.