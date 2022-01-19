Космонавт во время выхода в космос пожаловался, что замерз из-за пролившейся питьевой воды

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров, который выполняет выход в открытый космос вместе с коллегой Петром Дубровым, пожаловался, что ему холодно в тени из-за пролившейся питьевой воды. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

"Это у меня прохладно: вода разлилась", - отметил Шкаплеров во время переговоров с Землей.

Когда специалист Центра управления полетами спросил, о какой воде идет речь, космонавт ответил, что это питьевая вода. "Ну которая питьевая. Вода вышла, я пытался пить, там практически ничего нет, поэтому на темной стороне мне холодно", - посетовал Шкаплеров.

Специалист предложил ему поставить кран тепло-холод на ноль и отметил, что температура в его скафандре медленно растет. В свою очередь космонавт Петр Дубров рассказал, что ему жарковато.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану, основные работы займут 6 часов 40 минут. Космонавты установили поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировали чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней. Сейчас они подключают кабели межмодульной связи "Курс-П", затем подключат ТВ-кабель между новыми модулями, а также установят мишени стыковки и контроля стыковки. Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками они оттолкнут в открытый космос.