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Российские космонавты завершили первый в 2022 году выход в открытый космос

Антон Шкаплеров и Петр Дубров провели в открытом космосе семь часов 11 минут

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили первый в 2022 году выход в открытый космос в рамках интеграции узлового модуля "Причал". Трансляция внекорабельной деятельности велась на сайте Роскосмоса.

"Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" 19 января в 22:29 мск", - говорится в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду. Они провели в открытом космосе семь часов 11 минут. Для Шкаплерова это была третья внекорабельная деятельность в карьере, для Дуброва - четвертая.

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