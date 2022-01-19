Российские космонавты завершили первый в 2022 году выход в открытый космос

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили первый в 2022 году выход в открытый космос в рамках интеграции узлового модуля "Причал". Трансляция внекорабельной деятельности велась на сайте Роскосмоса.

"Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" 19 января в 22:29 мск", - говорится в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду. Они провели в открытом космосе семь часов 11 минут. Для Шкаплерова это была третья внекорабельная деятельность в карьере, для Дуброва - четвертая.