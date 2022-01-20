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Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км

Также система сможет следить за объектами размером от 10-15 см на высотах от 2,5 тыс. до 45 тыс. км

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новая российская система "Млечный путь" сможет отслеживать объекты размером от 5-7 см, которые находятся на высоте до 2,5 тыс. км над поверхностью Земли. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

"Млечный путь" с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5-7 см и более на высотах до 2 500 км", - сказал Ступак.

По словам генконструктора, также система сможет следить за объектами размером от 10-15 см на высотах от 2,5 тыс. до 45 тыс. км, размером от 50 см до 1 метра - на высотах более 45 тыс. км.

Сейчас АСПОС ОКП следит за 11 тыс. космических объектов. "В низкоорбитальной области технические возможности ограничены и обеспечивают лишь эпизодическое получение измерительной информации по небольшому количеству КО (космических объектов) размером от 15-20 см, что обусловлено отсутствием в ее составе радиолокационных средств мониторинга", - пояснил Ступак.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.

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Россия
Разработчик сообщил об одобрении концепции системы "Млечный путь"
Она будет включать в себя четыре вида мониторинга околоземного космического пространства, отметил генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак
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