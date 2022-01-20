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Обновлено 

Радиолокационные станции системы "Млечный путь" планируется установить в РФ и за рубежом

Наземный сегмент "Млечного пути" будет включать оптико-электронные и радиотехнические средства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Система "Млечный путь", которая разрабатывается в России, будет включать радиолокационные станции не только в РФ, но и в других странах. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

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"В рамках проекта "Млечный путь" планируется создать и развернуть специализированные радиолокационные станции, причем не только на территории России, но и за рубежом", - отметил Ступак.

По словам генконструктора, также наземный сегмент "Млечного пути" будет включать оптико-электронные и радиотехнические средства. Рассматриваются варианты привлечения средств институтов РАН, в том числе обсерватории Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН).

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.

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