"Млечный путь" сможет обнаружить опасные небесные тела на расстоянии около 30 млн км

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Создаваемая в России система "Млечный путь" сможет на расстоянии порядка 30 млн км зафиксировать опасные небесные тела. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

"В планах создания перспективной системы "Млечный путь" предусматривается разработка и внедрение специализированных средств обнаружения и мониторинга опасных небесных тел на расстоянии порядка 30 млн км от Земли, в том числе для раннего обнаружения астероидов, приближающихся к Земле со стороны Солнца", - отметил Ступак.

По словам генконструктора АСПОС ОКП, астероидно-кометная опасность является глобальной проблемой всего человечества. В качестве примера он привел "незамеченный" подлет и пролет астероида 2020 VT4 на расстоянии менее 400 км от поверхности Земли 13 ноября 2020 года. По мнению Ступака, это "указывает на недостатки существующих в мире систем и средств обнаружения опасных небесных тел, наблюдения за ними, определения их свойств и оценки возможных угроз".

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.