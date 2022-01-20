Венгрия хочет при участии РФ отправить астронавта к МКС к середине десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает к середине десятилетия отправить астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в рамках сотрудничества с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД республики Петер Сийярто.

По его словам, тема "совместного проекта по освоению космоса" будет обсуждаться во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию 1 февраля. "Мы, венгры, хотели бы отправить нашего астронавта-исследователя на МКС к середине десятилетия в рамках сотрудничества с Россией", - подчеркнул глава МИД.