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Венгрия хочет при участии РФ отправить астронавта к МКС к середине десятилетия

Глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что тема "совместного проекта по освоению космоса" будет обсуждаться во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию 1 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает к середине десятилетия отправить астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в рамках сотрудничества с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД республики Петер Сийярто.

По его словам, тема "совместного проекта по освоению космоса" будет обсуждаться во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию 1 февраля. "Мы, венгры, хотели бы отправить нашего астронавта-исследователя на МКС к середине десятилетия в рамках сотрудничества с Россией", - подчеркнул глава МИД.

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