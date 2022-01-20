Космонавты набора 2018 года впервые начнут полеты в космос в 2023-2024 годах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Космонавты набора 2018 года Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов могут совершить первые полеты на орбиту в 2023-2024 годах. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов", - говорится в сообщении.