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Космонавты набора 2018 года впервые начнут полеты в космос в 2023-2024 годах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Космонавты набора 2018 года Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов могут совершить первые полеты на орбиту в 2023-2024 годах. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов", - говорится в сообщении.

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